Anadolu Efes seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ilk maçta ev sahibi avantajını iyi kullanamayan Anadolu Efes, yine sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi uzatmalarda 101-93 yendi. İlk maçta ev sahibi avantajını kaybeden Efes, bu sonuçla seriyi 1-1'e getirdi. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seri artık Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı 13 Haziran Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak. Serinin 4. karşılaşması da 15 Haziran Cumartesi günü yine Fenerbahçe'nin sahasında olacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Sinan İşgüder

Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 13, Doğuş 5, Metecan 6, Motum 13, Sertaç, Micic 30, Dunston 14

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Melli 22, Melih 1, Kalinic 13, Sloukas 11, Guduric 18, Sinan 4, Ali Muhammed 17, Ahmet Düverioğlu 7

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. periyot: 14-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 40 - 52 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. periyot: 65-69 (Fenerbahçe Beko lehine)

5 faul alan: Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed (Fenerbahçe Beko), Dunston, Beaubois (Anadolu Efes) ,

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort