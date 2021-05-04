Anadolu Efes, THY Euroleague'de Final-Four'da

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer, Fernando Rocha, Uros Nikolic

Anadolu Efes: Shane Larkin 10, Rodrigue Beaubois 5, Chris Singletonx 26, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 4, Adrien Moerman, Tibor Pleiss 3, Vasilije Micic 18, James Anderson, Bryant Dunston 3, Krunoslav Simon 17

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Causeur, Rudy Fernandez 7, Abalde 6, Alex Tyus 2, Laprovittola 17, Alocen 7, Garuba 4, Carroll 10, Tavares 8, Sergio Llull 10, Thompkins 12, Taylor

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 18-21 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-41 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 60-57 (Anadolu Efes lehine)

Anadolu Efes'in Final-Four'daki rakibi CSK Moskova

Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four organizasyonunda Anadolu Efes'in rakibi Rus temsilcisi CSKA Moskova oldu. Moskova, play-off'ta Fenerbahçe ile karşılaşmış seriden 3-0 galip ayrılmıştı.

Bu sezon Euroleague'de oynanan maçlarda CSKA Moskova evinde 100-65 kazanırken, Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleden 100-70'lik skorla galip ayrılmıştı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Euroleague finalinde karşılaşmış, Rus ekibi 91-83 yenerek kupayı kazanmıştı.

Ergin Ataman 4. kez Final Four'da

THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Real Madrid'i geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 4. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four'da ikinci oldu.

Bakan Kasapoğlu'undan Anadolu Efes'e fotoğraflı tebrik

Anadolu Efes'i soyunma odasında ziyaret ederek tebrik eden Bakan Kasapoğlu, takım ile çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşarak, “Anadolu Efes Final Four'da. Turkish Airlines EuroLeague Play-Off son maçında rakibi Real Madrid'i 88-83 yenerek adını Final Four'a yazdıran temsilcimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.





Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu