Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin

THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında Efes, Barcelona'ya yenilirken, Berlin ise Zenit St Petersburg'u mağlup etmeyi başardı.

Avrupa kupalarında 660. maç

Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 659 kez parkeye çıktı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 364 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 412. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 411 karşılaşmada 207 kez galibiyet sevinci yaşarken, 204 kez de rakiplerine mağlup oldu.

9. randevu

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 7 kez rakibini mağlup ederken, sadece 1 kez sahadan üzgün ayrıldı. İki takım arasında son olarak 6 Mart 2013 tarihinde Almanya'da oynanan müsabakayı Efes 91-86'lık skorla kazanmıştı. Berlin, Efes'e karşı tek galibiyetini 4 Şubat 2004'te 77-61 ile almıştı.

Ligin ilk haftasında Anadolu Efes 64 sayı atarken, ALBA Berlin ise 85 sayı ile oynadı. Efes'te Alec Peters 16 sayı ile takımın en skorer olurken, Alman temsilcisinde de Landry Nnoko 16 sayı ile mücadele etti.

Oğuzhan Ort