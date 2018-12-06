Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

THY Euroleague 11. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşacak. Bu müsabaka Euroleague tarafından 'haftanın maçı' olarak seçildi. Ligde geride kalan 10 haftada lacivert-beyazlılar 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Madrid ekibi de 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Euroleague'de 27. randevu

İki takım Euroleague'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes 6 kez parkeden galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 20 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan maçların ikisini de Real Madrid kazandı.

Avrupa'da 632. maç

Avrupa arenasındaki 632. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 631 karşılaşmada 348 galibiyet ve 283 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 383 müsabakaya çıkan Efes, 191 galibiyet ve 192 yenilgi elde etti.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Anadolu Efes 87.4 sayı ortalamasıyla, Real Madrid ise 90.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de R. Beaubois 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Madrid'de ise A. Randolph 13.5 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort