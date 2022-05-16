Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli törenle açıldı

Bu yıl zorlu bir lig maratonunu geride bırakarak üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague'de Final Four'a katılma başarısı gösteren Anadolu Efes'in, 2020-2021 sezonunda elde ettiği EuroLeague şampiyonluğu adına Bahçelievler Belediyesi'nin destekleriyle heykel yaptırıldı.

Anadolu Efes'in şampiyonluk heykelinin açılışı, Bahçelievler'de Koraç Kupası Meydanı'nda törenle gerçekleşti. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenör Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri katılırken, taraftarlar da bu tarihi anlara tanıklık etti.

Bakan Kasapoğlu: “İmkanlarımızı daha yüksek noktalara taşıyacağız”

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda sembol başarıların, gelecek nesillerin o branşa gönül vermesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, “Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Koraç Kupası, basketbolumuzda gelen tarihi başarıların da itici gücü olmuştu. 2001 yılındaki Avrupa, 2010 yılındaki dünya ikincilikleri, ‘12 Dev Adam'ın coşkusunun fitilini Koraç Kupası zaferi ateşlemişti. Bugün burada toplanmamıza vesile olan EuroLeague şampiyonluğunun da Türk basketbolu açısından yeni bir itici güç olacağına inancım sonsuz. Türkiye'de basketbolun popülaritesi ile milli takım başarısı arasında her zaman doğru orantı olmuştur. Eminim Ergin hocamızın döneminde milli takımımızla da önemli başarılara imza atacağız. Sporun pek çok branşı ve ülkemizin her geçen gün başarıdan başarıya koşması bu ülkenin, 85 milyonun hak ettiği bir başarı tablosu. Biz de bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı, sporcularımız için, kulüplerimiz için bu milletin tüm evlatları için hiçbir özveriden kaçınmadan Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde daha yüksek noktalara taşıyacağız. Böyle güzel heyecanları paylaşmak adına birlikte olacağız” dedi.

Tuncay Özilhan: “Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu anıtı taraftarlarımıza ithaf ediyoruz”

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, 45 yıldan fazladır Türk basketbolunun gelişimine öncülük eden kulübünün uluslararası alanda da Türkiye'yi başarı ile temsil ettiklerini söyledi. Özilhan, "Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olarak, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak başlayan uluslararası başarı yolculuğumuz, 2020-2021 sezonunda Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmamızla zirveye ulaştı. Bugün, Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın girişimiyle hazırlanan bir anıtla EuroLeague şampiyonluğumuz ölümsüzleşiyor. Bu vesileyle öncelikle açılış törenimize teşrifiyle bizi onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Bahçelievler Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'a, Bahçelievler Belediyesi'ne, bu muhteşem eseri yapan Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan'a teşekkür ediyorum. Anadolu Efes olarak bu başarıya imza atmamızda emeği geçen Yönetim Kurulu Üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğumuzu taçlandıran bu anıtı, her koşulda yanımızda olan ve sonsuz destek veren değerli taraftarlarımıza ithaf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şampiyonluk anıtı kurdele kesiminin ardından açılırken, Bakan Kasapoğlu ve Anadolu Efes takımı da hatıra fotoğrafı çektirdi.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç

