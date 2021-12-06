Anadolu Efes'ten hakem tepkisi

THY EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes'in, sahasında Barcelona'ya 95-93 mağlup olduğu müsabakada hakemler maça damga vurdu. Resmi kanallarından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Anadolu Efes, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak, oynadığımız bütün maçlarda fair play içerisinde sonuna kadar mücadele ederek kazanmayı amaçlamaktayız. Gururla yer aldığımız Turkish Airlines Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde de aynı mücadelemizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyi oynayanın kazandığı bir maçı oynamak en büyük arzumuzdur. Maalesef, geçtiğimiz gün oynadığımız maçta olduğu gibi, çok belirgin hatalar sahadaki mücadelenin önüne geçtiği zaman da gerçekten üzülüyoruz. Her galibiyetin çok değerli olduğu Avrupa'nın en iyi liginde 2020-2021 sezonu finalistlerinin maçındaki hakem yönetimi maalesef beklenildiği düzeyde gerçekleşememiştir. Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir. Her takımın sonuna kadar fair play içerisinde mücadele ettiği maçlarda daha az hakem hatası olması en büyük dileğimizdir" ifadelerine yer verdi.