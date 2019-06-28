Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı ‘helal kazanç' ile kandırmışlar

21 Mart 2018'de Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptığı operasyon ile merkezi Kayseri'de bulunan Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kurucusu İsa Karademir, Anadolu Farm Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve muhasebecisi Emre K. ve 1 şube müdürünün olduğu 7 kişiyi yakaladı. 7 şüpheli de tutuklandı. Savcılık, 1'i yakalamalı 7'si tutuklu 41 sanık hakkında işlem başlattı.

278 sayfalık iddianamede 195 mağdur, 41 sanık var

Operasyon tarihi 21 Mart 2018 olan soruşturmadan 400 gün sonra cumhuriyet savcısı soruşturma dosyasını tamamlayarak iddianameyi hazırladı. 195 mağdur ve şikayetçinin olduğu 278 sayfalık iddianamede, Ekolium A.Ş. merkez ve şubelerinin bankalar nezdinde bulunan nakit varlıkları ile şirket adına tescil edilmiş olan gayrimenkullerin rayiç bedellerinin “Anadolu Farm” sistem kurgusu yatırımcılarına 1 yıllık süreçte yüzde 216'ya varan oranlarda, 3 yıllık süreçte ise yüzde 300'e varan oranlarda taahhüt edilen kar vaatlerini karşılayamayacak seviyede olduğu belirtildi.

“Helalimize haram katmayacağız”

İddianamede ayrıca şüphelilerden Y.Ö.'nün para yatıran bir kısım kişilerle WhatsApp grubu oluşturdukları, oradan ses kaydı ile iletişim kurduğu tespit edildi. Y.Ö.'ye ait ses kaydında para yatıran kişilere güven sağlamak için şunları söylediği ortaya çıktı:

“Allah'ın izniyle herkesin parası tıkır tıkır hesaplarına gönderilecek. İsa Bey, parayı öyle vadede tutuyum, gecelik repo yapayım, faize koyuyum gibi helalimize haram katacak hiçbir şey tercih etmedi. İsa Karademir'e hani güvenmiyor olsam zaten çoktan uçtuydu. İstediği yere giderdi yani sonuç olarak ama gitmedi. Yaptığı işi savunuyor ve diyor ki ben ‘helal yoldan çalıştım' diyor.”

Çiftlik Bank'ı örnek göstermişler

Başka bir WhatsApp konuşmasındaki “Çiftlik Bank için ulusal medyaya çıkması vesaire bunun sebebinde de bunun neticesinde de bankalar ne bileyim yani sonuçta Çiftlik Bank için örnek veriyorum birkaç firması var, şu var, bu var. Bir ton süt ürünleri, et ürünleri üreten firmalar var. Bunlar karşısına rakip kendisine ister mi?” ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Kırgızistan'a kaçarken yakalandı

Anadolu Farm'ın kurucusu olan ve muhasebeci Emre K. ile birlikte Kayseri'den Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da uçak ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e kaçarken yurt dışı yasağı olduğu tespit edilen ve yakalanan İsa Karademir, önceki ifadelerinde Çiftlik Bank'ın günah keçisi olduklarını, kaçarken yakalanmadığını söylediği belirtildi.

Sanıklar arasında Karademir'in kayınbabasının, kayınbiraderinin ve kız kardeşinin de yer aldığı ortaya çıktı. Şüpheli İsa Karademir'in suç işlemek için örgüt kurduğu, bu örgüte diğer şüphelilerden kız kardeşi şüpheli E.K., kayınbiraderi şüpheli F. Ö. ve şüpheliler E.K. ile Y.Ö.'ı örgüte yönetici olarak tayin ettiği, örgüt lideri şüpheli İsa Karademir'in bilgisayar mühendisi olan ve aynı yazılım şirketi olan şüpheli A.E.'ye Anadolu Farm isimli oyunu yazdırarak şüpheli A.E.'yi örgüt üyesi olarak tayin edip düzenli şekilde şüpheli A.E.'ye gerekli teknik destek aldığı için farklı zamanlarda ödemelerde bulunduğu tespit edildi.

Örgüt yöneticisine 197 kez ceza isteniyor

Şüpheli İsa Karademir'in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçuna iştirak etmek' ve ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 195 kez cezalandırılması talep edildi.

3 bin 267 üye olmasına rağmen şuana kadar şikayetçi olan 195 mağdur arasında 11 devlet memuru olduğu, genel kültür seviyesi yüksek kişilerin dolandırıldığı yer alan iddianamede, dolandırıcıların 20 farklı sanal inek ile yüzde 91 ile yüzde 300 gibi kar olan yıllık kazanç tablosu hazırlandığı, mağdurlara 3 ila 7 yıl arasında ömür biçilen ineklerden kar vaad ettikleri de dikkat çekti.

195 mağdur ve 41 sanıklı Anadolu Farm davasının ilk celsesi önümüzdeki günlerde Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şeref Kahraman



