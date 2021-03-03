İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliğinde gençler Türk Bayraklarını Vali Akın'a teslim etti

'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliğinde gençler Türk Bayraklarını Vali Akın'a teslim etti
'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak' etkinliğinde gençler Türk Bayraklarını Vali Akın'a teslim etti

Gençlere bayrak ve vatan sevgisi bilincinin daha da geliştirilmesi amacıyla “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında Kırıkkaleli gencin getirdiği kutsal bayrak Kırşehirli gence teslim edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü ve Şehitler Günü'nde Çanakkale'ye ulaştırılması planlanan bayrak devletin koruması altındaki gençler tarafından taşınıyor.

Etkinlik kapsamında Kırıkkaleli genç Metin Oktay Yıldırım'ın Kırşehir'e, getirdiği Türk Bayrağı Vali İbrahim Akın'ın makamında Kırşehirli gencimiz Eren Çakır Genç'e emanet edildi.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, 1 Mart'ta başlatılan etkinlikle yola çıkarılan bayrağımızın 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale Zaferinin 106. Yılı etkinliklerine ulaştırılacağını söyledi.

Konuşmasında, milli ve manevi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Vali Akın, “Çanakkale Ruhu, milletimizde hala yaşamaktadır. Bu ruhu canlı ve diri tutmak amacıyla düzenlenen projeleri destekliyoruz. Gençlerimize vatan, bayrak, millet sevgisini anlatmak, onlara tarih bilincini aşılamak üzere düzenlenen etkinlik kapsamında gençlerimiz arasında bayrak teslim töreni yapıldı. Şanlı bayrağımızı ulaştıran ve ilimizde teslim alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Kırşehirli kardeşimiz, teslim aldığı şanlı bayrağımızı Yozgatlı gencimize ulaştıracak” dedi.

İLGİLİ HABER
Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Projesi kapsamındaki Türk bayrağı Vana ulaştı 'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Projesi' kapsamındaki Türk bayrağı Van’a ulaştı
İLGİLİ HABER
Çanakkale Şehitliğine götürülecek şanlı Türk bayrağı Siirtten yola çıktı Çanakkale Şehitliğine götürülecek şanlı Türk bayrağı Siirt'ten yola çıktı

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.