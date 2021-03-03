'Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Projesi' kapsamındaki Türk bayrağı Van'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk bayrağı için Van'da da devir teslim töreni düzenlendi. Valilikte düzenlenen törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman ve öğrenciler katıldı. Ağrı ilinden Ömer Çetrez refakatinde getirilen Türk bayrağı, Van'ı temsil eden Nurgül Tayancan'a teslim edildi.

Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Ağrı ilinden Van'a gelen Türk bayrağı, Doğu Anadolu Bölgesini dolaşacak. Ay yıldızlı bayrağımız diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'dan teslim alınan bayrağın Hakkari'ye teslim edileceğini belirterek, “Birliğimizin, kardeşliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız, bizim bölgemizde son olarak Malatya'ya gidecek, oradan da 18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek” dedi.

Yunus Tuğrul

