Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İkbaliye Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Koyuncu idaresindeki yabancı plakalı ham deri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri aşarak Ankara istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CGU 830 plakalı Opel marka ciple çarpıştı. Meydana gelen feci kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan Munise Asker, Y.Y., T.Y. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan Munise Asker, Y.Y., T.Y.'i Sakarya'daki çeşitli hastanelere sevk ederken, diğer 2 yaralı Düzce'deki hastaneye sevk edildi. Sakarya'da tedavi altına alınan yaralılardan Munise Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Orkun Kaya



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