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Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Sadık D. idaresindeki 33 TV 938 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Yunus Y. hakimiyetindeki 34 CSN 54 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler, Fatma D., Hümeyra D., Sümeyye D., Dilek Y., Elif Y. ve Zeynep Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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