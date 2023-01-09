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Anadolu Otoyolu'nda tanker alev alev yandı

Anadolu Otoyolu'nda tanker alev alev yandı
Anadolu Otoyolu'nda tanker alev alev yandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim olan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi ise cep telefonuyla kaydedildi.

Anadolu Otoyolu’nda tanker alev alev yandı - Tıkla İzle

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde gece saatlerinde meydana gelen yangında, tanker alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tankerden geriye demir yığınları kalırken o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batuhan Saçar

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