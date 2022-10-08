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Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza
Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana girdi. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu’nu kilitleyen kaza - Tıkla İzle

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan B.H. idaresindeki 34 DBR 320 plakalı Ford marka tır, Sapanca gişeleri mevkiinde yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana girdi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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