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Anadolu Üniversitesi Kampüsü bahar dönemini bekliyor

Anadolu Üniversitesi Kampüsü bahar dönemini bekliyor
Anadolu Üniversitesi Kampüsü bahar dönemini bekliyor

Anadolu Üniversitesi Kampüsü, güz dönemi final sınavları sonrası yerini sessizliğe bıraktı.

Anadolu Üniversitesi Kampüsü, güz dönemi sonrası boş kaldı. Final sınavları sonrası memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, sömestr tatilinde kampüsü yalnız bıraktı. Kütüphane, yemekhane ve fakültelerin etrafında oluşan boşluk yerini sessizliğe bıraktı. Üniversitenin yıllık akademik takvimine göre bahar yarıyılı derslerin başlangıç tarihi ise 20 Şubat olarak belirlendi. Kampüsün tekrar Şubat?ın 3?üncü haftası hareketleneceği tahmin ediliyor.

Oğulcan Öner

 

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