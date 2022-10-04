Anadolu Üniversitesi tüm derslerini üniversitelerin ücretsiz kullanımına açtı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 60'ın üzerindeki lisans ve önlisans programlarında yer alan 1000'in üzerindeki ders ve bu derslere ait 30.000 e yakın öğrenme malzemesi açık erişime sunuyor. https://ddp.anadolu.edu.tr adresinden erişilecek olan dijital derslerde, ders kitapları, ünite özetleri, sesli ders malzemeleri, ders anlatım videoları, ders sunum malzemeleri yer almakta. Anadolu Üniversitesi bu platformda sunulan dijital ders kitaplarını basılı olarak almak isteyen kullanıcılara uygun fiyata satın alma olanağı da sunuyor.

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