Anadolu Üniversitesi Türkiye'ye örnek oldu

Bankalar üniversite personelinin maaş promosyonu için adeta yarışa girdi. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin maaş promosyon ihalesi Ağustos ayı sonunda sona ermişti. Anadolu Üniversitesi'nin maaş ihalesini alan ekonomi bankası, personelin 3 yıl boyunca kendi kurumundan maaş alması anlaşmasına karşılık üniversite personeline 41 bin 500'er TL promosyon vermeyi kabul etti. 2023-2024-2025 yıllarında geçerli olmak üzere yapılan anlaşma çerçevesinde üniversitenin akademik ve idari 5 bin 238 personeline toplamda 217 milyon 377 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemeleri 15 Ocak 2022 tarihinde alınan maaşla birlikte hesaplara yatırılacak.