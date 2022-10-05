Anadolu Üniversitesi'nde menü 50 bin öğrencinin katıldığı anketle belirlendi

Öğrencisine kaliteli akademik eğitimin yanı sıra kampüs yaşamında da önemli fırsatlar sunan Anadolu Üniversitesi her yıl yenilikçi uygulamalarıyla öğrencisinin yanında olmaya devam ediyor. Yeni akademik yılın başlangıcı için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen ‘Menüyü Sen Belirle' anketiyle, akademik yılın ilk öğle yemeği menüsü öğrencilerin tercihine sunuldu. Yeni akademik yılın açılışı olan 3 Ekim Pazartesi günü servis edilecek öğle yemeği menüsünün anketine 50 bine yakın öğrenci katılım gösterdi. Öğrencilerin oylamasına sunulan anket Anadolu Üniversitesinin resmi sosyal medya adresinden paylaşıldı. Keyifli ve eğlenceli paylaşımlarla gerçekleşen anketin sonucunda oy çoğunluğuyla öğrencilerin belirlediği menü, mercimek çorbası, püreli soslu köfte, çoban salata, supangle olarak belirlendi ve ilk öğle yemeği öğrencilerin belirlediği bu menü ile servis edildi.

Ali Furkan Çetiner

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