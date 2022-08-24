Anadolu Üniversitesinde yeni kayıt heyecanı devam ediyor

Öğrenciler Eskişehir Tren Garı ve Otobüs Terminali'nde karşılanıyor

Anadolu Üniversitesi bu kayıt döneminde de öğrencilerini yalnız bırakmadı. Yeni kaydını yüz yüze yaptıracak öğrencileri ve ailelerini, Eskişehir Tren Garı ve Otobüs Terminali'ndeki danışma masalarında karşılayarak hem bilgi verdi hem de sağlanan servis hizmetleriyle kampüse ulaşımlarını sağladı.

Esen: “İlk tercihim Anadolu Üniversitesiydi”

Anadolu Üniversitesini tercih eden, yerleştikleri fakülte ve yüksekokullara kayıtlarını yaptıran öğrenciler mutluluklarını ve sevinçlerini paylaştı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı'nı kazanan Esra Esen şunları söyledi:

“İlk tercihim olan Anadolu Üniversitesini kazandığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eskişehir'i tercih etmemdeki en büyük etken öğrenci şehri olması. Anadolu Üniversitesinde alacağım eğitim ve katılacağım etkinliklerle sosyal becerilerimi geliştireceğimi düşünüyorum çünkü Anadolu Üniversitesinin eğitim alanında olduğu gibi sosyal ve kültürel olarak da Türkiye'de önemli bir yeri olduğunu biliyorum.”

Baygeldi: “Hayalimdeki üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum”

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nun (EMYO) Pazarlama Bölümünü kazanan Tuana Baygeldi: “Hayalimdeki üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum. Umarım derslerimde de başarılı olarak güzel bir eğitim hayatı geçiririm.” dedi.

Aktaş: “Anadolu Üniversitesinde okuyacağım için sabırsızlanıyorum”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü'nü kazanan Sümeyye Aktaş ise “Anadolu Üniversitesinin köklü ve başarılı fakültelerinden olan İİBF her zaman hayalini kurduğum bir yerdi. Hem Eskişehir gibi bir öğrenci şehrinde yaşıyor olmaktan hem de Anadolu Üniversitesini kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi geliştirebileceğim, büyük kazanımlar elde edebileceğim bir üniversitede okuyacağım için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.