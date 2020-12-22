Anadolu'da özlenen kar yağdı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'na ulaştı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Asfalt beyaz örtü ile kaplanırken, ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tipi şeklinde devam eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kütahya Domaniç'e mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabahın erken saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl genelinde kar yağışı etkili oldu. İl merkezinde kısa süreli etkili olan kar, şehri beyaza bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerden Karlıova'da gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarını ve evlerinin önlerini temizledi.

Karlıova Belediye Başkanlığı da ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizliği yapan ekipler, yaklaşık 30 santime kadar ulaşan karı temizledi.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Emre Karakaya, “Beklenen kar geldi. Kış aylarımız çok iyi geçmişti. Dünden beri kar yağıyor. Yine çilemiz başladı kardan dolayı” dedi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Solhan'da da çocuklar karın tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, kayak yaparak doyasıya eğlendi.

Öte yandan Bingöl- Elazığ Karayolu'nun 35'nci kilometresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 84'ncü Şube Şefliği ekiplerince kar küreme çalışması yapıldığı bildirildi.

Bayburt güne karla uyandı

Bayburt'ta sabaha karşı etkisinin arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.

Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt'ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi.

Kar yağışı nedeniyle buzlanan bazı yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti.

Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.

Kar yağışı yüksek rakımlı güzergâhlarda daha etkili oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına start verdi.

Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Ahlat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte ilçede güzel görüntüler oluşmaya başladı. İlçedeki vatandaşlardan Senadin Bahadur, güne karla uyandıklarını belirterek, "Bugün Ahlat'ta mevsimin ilk karı yağdı. Gördüğünüz gibi çok güzel kar yağıyor. Çok sevinçliyiz, karı çok sevdik. Güzelce yağıyor” dedi.