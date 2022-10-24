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Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi

Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi
Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi

Anadolujet Havayolları’nın Trabzon-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçak, alandaki hidrolik yağı sızıntısı temizlendiği için uzun süre havada tur attı. Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı‘na inemeyerek pas geçen uçak İstanbul Havalimanı’na divert etti. Yolcular otobüslerle Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürüldü.

Türk Hava Yolları'nın alt markası olan Anadolujet'in Trabzon-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan TK7435 sefer sayılı yolcu uçağı alandaki hidrolik yağı sızıntısı temizlendiği için havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen Anadolujet uçağı pisti pas geçti. Pisti pas geçmek zorunda kalan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na divert etti.

Uçağın yolcuları otobüslerle Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inen Anadolujet uçağının uçuş ekibi yolculara, İstanbul Havalimanı'na iniş sonrası yakıt ikmali yapılacağı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket edileceği anons edilmesine rağmen iniş sonrası yolcuların otobüslerle transferinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yolcular kendilerine bilgi verilmemesinden şikayetçi

Anadolujet uçağının yolcuları yaşanan olaylar nedeniyle mağdur olduklarını ve kendilerine yeteri kadar bilgi verilmemesinden şikayet etti. Ayrıca Anadolujet uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi nedeniyle Anadolujet'in Sabiha Gökçen- Trabzon seferide yaklaşık 4 saat gecikmeli alarak sabah 05.00 sıralarında yapıldı.

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