'Anadolu'nun Son Ebeleri' belgeselin ilk gösterimi Bolu Koru Otel'de yapılacak

27-30 Nisan tarihleri arasında Bolu Koru Otel'de düzenlenecek “6'ncı Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi” hazırlıklarını kongre başkanları Aydan Biri ve Deniz Sayıner ile Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe Uzel sürdürüyor. Kongrede Türkiye'de ve dünyada modern doğum hekimliği ve ebelik hizmetleri açısından önemli bilgiler, araştırma sonuçları ve deneyimlerin paylaşıldığı bilimsel oturumlar yapılacak. Kongrenin bir özelliği de multidisipliner bakış açısı ile alanında çok önemli çalışmaları bulunan bilim adamları, sosyal alanda hizmeti olmuş, farklı yeniliklere imza atmış önemli isimlere yer verilmesi olacak.

Ayrıca yapımcılığını ve yönetmenliğini Erdoğan Kar'ın üstlenmiş olduğu, ilkel çağdan günümüze kadar ebe, hamile ve doğum meselesini inceleyerek çağlara göre tıptaki yerini ve günümüzde de ebeliğin değişimini görselleştiren “Anadolu'nun Son Ebeleri” adlı belgeselin ilk gösterimi yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiş olan belgesel Anadolu'da yaşayan geleneksel son ebelerin hikayelerini anlatıyor.

Kongrenin açılış programında “Anadolu'da Ebelik ve Doğuma Genel Bir Bakış” başlıkla panel düzenlenecek.

Yunus Emre Aytekin

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