Anagold'dan çocuklara ve eğitime destek

Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Madeni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 26 Nisan'da tesislerini çocukların ziyaretine açtı. Modern madencilik anlayışı ve teknolojisi ile tanışmaları amaçlanan ziyaret kapsamında çocuklar, madenin birçok birimini dolaştılar, çalışanlarla sohbet ederek, sorular sordular. Bazı çocuklar babalarının, annelerinin ve akrabalarının çalıştığı madeni yakından görme şansı yakaladılar. Etkinlikte, çocuk tiyatrosu başta olmak üzere çeşitli sürprizler yer aldı.

Geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize edilen buluşmada, İliç ve köylerindeki ilköğretim öğrencileri için bir dizi eğlenceli etkinlik de organize ediliyor. Ayrıca her yıl 23 Nisan Bayramı'nda İliç Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çocuklara yönelik organizasyonlar için destek veriliyor.

2010 yılından bu yana Çöpler Madeni'ni işlettiklerini kaydeden Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İlker Doğan, “Şirket olarak bugüne kadar sosyal sorumluluk ve kalkınma projelerine yaklaşık 1,3 milyon ABD doları yatırım yaptık. Bu destekler arasında eğitim, sağlık, üst yapı ve alt yapı projeleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile spor faaliyetleri de yer alıyor” dedi.

Çocukların eğitimine yatırım

Başta eğitim alanındaki destekler olmak üzere, sağlık ve spor başlıklarında da çocukların ve bölge gençlerinin yanında yer almak için büyük çaba gösterdiklerini belirten Doğan, “Okul, lojman binası ve okul spor tesisi yaparak bölgedeki eğitim altyapısına önemli katkılar sağladık” diye konuştu.

Şirketin eğitime sağladığı destekler arasında 16 derslikli ilköğretim okulunun yapımıyla ilgili tüm masrafların üstlenilmesi, bölge köylerinde ilköğretim okullarının ve lojmanlarının temel tamirat, bakım, onarımları yer alıyor. Şirket, İliç ilçesindeki birçok eğitim kurumuna yakacak desteği ve muhtelif ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte, tiyatro ve dans gösterileri, toplantılar, bayramlar ve benzeri etkinliklerde kullanılabilmesi amacıyla profesyonel ses sistemi alımı, ilköğretim okulunda bilgisayar sınıfına diz üstü bilgisayar bağışı gibi konularda da destek oluyor.

Spora ve üniversite eğitimine destek

Yapılan açıklamaya göre şirket, çocuklarla birlikte gençlerin eğitimine de bugüne kadar bulunduğu önemli desteklerini sürdürüyor. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yeni kütüphanesinde kitap alımı için bağış yapan şirket, Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvar binası inşaatı ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesindeki Ana Okulu ve Kreş inşaatlarını da mali olarak destekledi. İliçli her öğrenci üniversiteyi kazandığında aynı zamanda Anagold'dan da burs talebinde bulunabiliyor. Bu kapsamda 2009-2021 yılı arasında toplam 488 üniversite öğrencisine şirket tarafından karşılıksız olarak burs verildi.

Çocukların ve gençlerin spor eğitimlerine de önem veren şirket, ilçeye ve bölgeye birçok spor tesisi kazandırdı. Şirket, spora ve sporcuya destek olmaya çalışan bir firma. Bu bağlamda en son Badminton branşında tek kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanarak Türk Spor tarihine geçmiş Erzincanlı Milli Sporcu Aleyna Korkut'un yeni hedeflerine ulaşmasına destek olmak için kendisine firma olarak sponsor olundu. Şirket bölgede spor faaliyetlerinin yaygınlaşması, çocukların ve gençlerin fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı gelişimlerini desteklemek adına benzer faaliyetlere devam etmeyi hedefliyor.

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