Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tarımsal alanda yangın çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesiyle yangın bölgesine 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 15'i orman işçisi, yaklaşık 20 kişi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ormana 100 metre kala vatandaşlarında desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Yangında 3 dönüm bahçe zarar gördü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışma ise sürüyor.

Hüseyin Yıldız