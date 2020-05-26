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Anaokul öğrencileri STEM yaklaşımı ile öğrenecek

Anaokul öğrencileri STEM yaklaşımı ile öğrenecek
Anaokul öğrencileri STEM yaklaşımı ile öğrenecek

Sincan Hayriye Andiçen Anaokulu okul öncesi öğretmeni Fatma Bilgin ve öğrencileri Let’S teach and learn STEM eTwinning projesine katıldılar.

Sincan Hayriye Andiçen Anaokulu okul öncesi öğretmeni Fatma Bilgin ve öğrencileri Let'S teach and learn STEM eTwinning projesine katıldılar. Öğrencilerin, 5E eğitim modeliyle süreci deneyimlemeleri aynı zamanda farklı derslerin entegrasyonunu sağlayarak farklı öğrenme ortamlarının oluşması sağlanacağı belirtilirken, yapılacak çalışmalar ile küçük yaştan itibaren geleceğin meslekleri ile tanışmak, mühendislik alanlarına ilginin arttırılması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, yaparak yaşayarak farklı bakış açıları kazandırılması ile bilimsel süreç becerilerini erken yaşta kazanmaları hedefleniyor.

Yapılan bilgilendirmede; proje kapsamında, proje ortağı olan öğretmenlere STEM eğitimi verilerek, okul öncesi dönem STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) etkinliklerinin ders müfredatına entegre edilmesini sağlayarak, belirlenen temalarla okul öncesi düzeyine uygun çalışmalar yapılması sağlanacak. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve Okul Müdürü Bilal Kurucu'nun destekleri ile proje daha geniş kitlelere ulaşarak kazanımların artırılması sağlanıyor.

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