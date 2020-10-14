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Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 'Yıldırım'ın paylaşımı saçmalık'

Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 'Yıldırım'ın paylaşımı saçmalık'
Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: 'Yıldırım'ın paylaşımı saçmalık'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, “Bu paylaşımı ve paylaşımı yapan üyeyi kınıyorum” dedi.

Eski Adalet Bakanı olan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'de demokrasi güçlenmiş ve kökleşmiştir. Demokrasinin muhafızı ve müdafii Türk halkıdır. Türk halkı, demokrasiyi muhafaza ve müdafaa görevini 15 temmuz darbe teşebbüsüne kalkışanlara vurduğu darbe ile en güzel şekilde yerine getirmiştir” ifadesini kullandı.

Bozdağ, “Anayasa Mahkemesi kararları, eleştirilmez kutsal metinler değildir. Karardan mutmain olan, eleştiri de soru da yöneltmez. Karardan mutmain olmayanlar, soru da eleştiri de yöneltebilir. AYM üyeleri, soru ve eleştirilerden yararlanır. Türkiye'de artık, milli irade, demokrasi ve hukuk devletinin ışıklarını söndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Demokrasi, milli irade ve hukuk devleti, herkesin ortak değeri olmuştur. Bu değerleri tanımayanları, biz de tanımayız” dedi.

Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımı, kabul ve izah edilemez bir saçmalık. Bu paylaşımı ve paylaşımı yapan üyeyi kınıyorum” dedi.

Ahmet Umur Öztürk
 

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