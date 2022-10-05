Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi.

TBMM Genel Kurulu'na Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gruplarının seçimin demokratik olmadığı gerekçesiyle katılmayacaklarını açıkladı. Seçimde ilk tur oylamada 400 oy arandı. İlk turda Muhterem İnce 240 oy aldı. İkinci tur oylamada 301 oy arandı. İkinci tur oylamada Muhterem İnce 279 oy aldı.

Üçüncü tur oylamada en yüksek oyu alan iki aday yarıştı. Üçüncü tur oylamada, Muhterem İnce 282 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Sayıştay tarafından TBMM'ye aday olarak Sayıştay 1. Daire Başkanı Ali Osman Güçlü, 2. Daire Başkanı Nükrettin Parlak ve 6. Daire Üyesi Muhterem İnce seçilmişti.

Ahmet Umur Öztürk



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