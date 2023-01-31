Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonundan, iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması kararı



Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu toplandı. Toplantı sonrasında Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya gazetecilere açıklama yaptı. Özkaya, 25 Ocak'ta ikinci toplantılarını yaptıklarını hatırlatarak, Lütfü Türkkan'ın ve Ali Mahir Başarır'ın dosyalarını okuduklarını ve videolarını izlediklerini ifade etti. Özkaya, "Aile Bakanlığına Lütfü Türkkan'ın küfrettiği kişinin şehit yakını veya terör mağduru olup olmadığını sorduk. Yazılı olarak terör mağduru ve şehit yakını kontenjanından kardeşinin Adalet Bakanlığına atandığını söyledi.

Lütfü Türkkan'ın bir terör mağduru velev ki terör mağduru olmasa bile bir vatandaşa küfretmesinin milletvekili saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettik ve bu çerçevede dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşümüzü bildirdik. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Yalova'daki Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında Yalova Belediye Başkanı'yla ilgili dosyanın tefrik edilmesine yönelik avukatının talebinin bulunduğu ve mahkemenin ara kararı okumaya başladığı sırada, ara kararı reddettiğinden yargılama devam ederken, yargılama mahkeme heyetine alenen hakaret, tehdit, yargılamayı etkilemeye teşebbüs çerçevesinde beyanlarda bulunduğu ve bu sebeple yargılamaya ara verdiği duruşma salonundan çıktıktan sonra da hakaretlere devam ettiğini tespit ettik. Bu çerçevede dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüşümüzü komisyona beyan ettik" dedi.

Ahmet Umur Öztürk



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