Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

Anayasa ve Adalet Komisyonu CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tezkereleri görüşmek üzere toplandı.

Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu oluşturulmuştu. Komisyon her iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almıştı.

Komisyon Başkanı Yusuf Bayazıt deprem ile ilgili konuşma yaptı ve Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereleri okudu.

Ahmet Umur Öztürk

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