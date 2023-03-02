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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı - Tıkla İzle

Anayasa ve Adalet Komisyonu CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tezkereleri görüşmek üzere toplandı.
Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu oluşturulmuştu. Komisyon her iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almıştı.
Komisyon Başkanı Yusuf Bayazıt deprem ile ilgili konuşma yaptı ve Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereleri okudu.

Ahmet Umur Öztürk

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