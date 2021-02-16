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Anayolda kamyonetten teker fırladı, o anlar kamerada

Anayolda kamyonetten teker fırladı, o anlar kamerada
Anayolda kamyonetten teker fırladı, o anlar kamerada

Elazığ-Bingöl karayolunda kamyonetten fırlayan tekeri, yaklaşık 200 metre, hızla gittikten sonra park halindeki tıra çarpıp tekrar geldiği istikamete yöneldi, o tehlikeli anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Anayolda kamyonetten teker fırladı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Elazığ - Bingöl karayolunun 90'ınca kilometresinde Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kamyonetten fırlayan teker, ana yolda yaklaşık 200 metre gitti ardından da park halindeki bir tırın tekerine çarpıp tekrar dönüşe geçti.

Bu sırada dinleme tesisinin çalışanı koşarak tehlike oluşturan tekere müdahale ederek durdurdu. O anlar ise tesisin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Tekerin bir araçla bir süre gitmesi ve ardından aracın hızla geçip gitmesi de görüntülerde yer aldı.

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