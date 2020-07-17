İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı
Andre Schürrle, 29 yaşında futbolu bıraktı

Borussia Dortmund'un sözleşmesini feshettiği Alman forvet Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Alman yıldız Andre Schürrle, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Aktif kariyerime son verdiğimi söylemek istiyorum. Ben ve ailem adına, bu olağanüstü yılların bir parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum! Hayatımdaki yeni bölüme başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

57 kez Almanya Milli Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Dortmund, geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini karşılıkları olarak feshettiği açıklamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.