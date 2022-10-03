Andrea Pirlo: 'Bu kadar yüzeysel oynarsanız kazanamazsınız'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Bir maçı kazanmak istiyorsanız böyle oynayamazsınız. Bütün ikili mücadelelerde bizden daha iyilerdi. Biz konsantre değildik maça. Bu kadar yüzeysel oynarsanız zaten sonuç elde edemezsiniz. İlk yarıda öne geçtik ama hak ederek geçtiğimizi düşünmüyorum. Maçı da kapatabilirdik, 2-3 yapabilirdik ama olmadı. Bu kadar yüzeysel oynarsanız kazanamazsınız” cümlelerine yer verdi.

Uygar Aydın - Yunus Kılıç



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