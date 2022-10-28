Andrea Pirlo: 'Disiplinden kopmadık ama istediğimiz sonucu alamadık'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ilk yarım saat içerisinde belirli bir şekilde istediklerini yaptıklarını ifade ederek, “10 kişi kaldıktan sonra böyle bir takıma karşı kazanmak kolay olmuyor. Zordu, disiplinden kopmadık ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ortaya koydukları mücadeleden dolayı. İyi oynadığımızı düşünüyoruz ama Mbaye Diagne tercihi topu tutma özelliğinden dolayıydı. Kouassi'nin koşularıyla arkadaki boşlukları değerlendirmek istedik. Hakem konuşmayı sevmiyorum. Bir kırmızı kart verilebilecek bir pozisyonu daha es geçti. Böyle bir yönetim gösteren hakemi konuşmak istemiyorum. Sarı kartta, kırmızı kartta diyebiliriz. Hakem VAR'dan karar verdi. Sarı kartta verilebilirdi” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç

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