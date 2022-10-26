Andrea Pirlo: 'Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Riva Tesisleri'nde sürdüren Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de oynadıkları son 2 müsabakada önemli galibiyetler aldıklarını belirten Pirlo, "Mutluyuz. Fenerbahçe maçında yenilmemize rağmen iyi mücadele etmiştik. Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. Devamını getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Galatasaray müsabakası için ise İtalyan teknik direktör, "Çok önemli maç oynayacağız. Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Son 3 maçta kazanamadılar ama daha fazlasını hak ettikleri maçlar oldu. Biz de kendi mücadelemizi ortaya koyacağız. İyi oyuncuları var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok önemli oyuncuları var. Büyük şampiyonluklar yaşadı. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



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