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Andrea Pirlo: 'Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik, başaramadık'

Andrea Pirlo: 'Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik, başaramadık'
Andrea Pirlo: 'Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik, başaramadık'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, “Bu galibiyet bize moral verebilirdi. Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik ama bunu başaramadık" dedi.

Andrea Pirlo: 'Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik, başaramadık' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir müsabakadan istedikleri sonucu çıkartamadıklarını ifade eden Pirlo, “İyi bir maç çıkarttık ama maalesef sonuç gelmedi. 2-0 öne geçtik. İyi bir ilk yarı sonrasında 2-2'ye gelen bir maç. Sonra da 3-2'yi bulduk kendi lehimize çevirdik ama sonra daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topta golü yedik. Bu galibiyet moral verebilirdi. Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik ama bunu başaramadık” diye konuştu.

Bora Akyol - Enes Gümüş

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