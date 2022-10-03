Andrea Pirlo'dan İstanbulspor maçı kadrosunda 3 değişiklik

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 3 değişik ile sahaya çıktı.

İtalyan teknik adam; Rayyan Baniya, Otabek Shukurov ve Fabio Borini'nin yerine Biraschi, Caulker ve Ebrima Colley'i 11'de sahaya sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı: “Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Ebrima Colley, Kouassi ve Diagne”

Yunus Kılıç - Samet Yalçın



İLGİLİ HABER Fabio Borini, son anda yedek soyundu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.