Andrea Pirlo'dan kadroda tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Andrea Pirlo, son oynadıkları Giresunspor maçının kadrosuna göre Başakşehir karşısında sahaya çıkardığı 11'de tek değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Ozdoev'in yerine Shukuruv'a görev verdi. Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir mücadelesine; Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Matteo Ricci, Andrea Betolacci, Ebrima Colley, Fabio Borini ve Mbaye Diagne, 11'i ile başladı.

Yunus Kılıç - Samet Yalçın

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