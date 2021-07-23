Andrea Poli, FTA Antalyaspor'da

10'uncu transfer

Sözlerine Antalyaspor camiasının kurban bayramını kutlayarak başlayan Asbaşkan Ramazan Karabulut, Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezon 10'uncu dış transferini gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu sezon bir transfer için 10'uncu kez futbolseverlerin ve taraftarımızın karşısındayız. İtalya'da 300'ün üzerinde üst düzey maç oynamış, Inter, Milan gibi kulüplerin formasını terletmiş, İtalya A Milli takım formasını giyme başarısını elde etmiş Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Antalyaspor'a ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

'Forza Antalyaspor' dedi

Andrea Poli ise Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Herkese merhaba. Benim için burada bulunmak büyük bir onur ve zevk. Hayatımdaki yeni bir maceraya başlayacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Forza Antalyaspor” diye konuştu. Transferin gerçekleşmesi için herkesin önemli bir çaba harcadığını anlatan merkez orta saha oyuncusu, “Öncelikle sayın başkana, yönetim kurulu üyelerine ve buradaki herkese bana bu şansı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki burada takım olarak kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanırız” ifadelerini kullandı. Andrea Poli, atılan resmi imzaların ardından FTA Antalyaspor'un Afyonkarahisar'daki kampına katılmak üzere hareket etti.