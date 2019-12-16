“Anestezi teknisyenleri ekibin önemli bir parçası”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Salih Hakan Nuraç, 13 Aralık Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri Günü'ne ilişkin bir açıklama yaparak mesleğin kapsamına ve uzmanların üstlendiği kritik görevlere ilişkin bilgiler verdi. Nuraç, yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma halinin genel anestezi olarak adlandırıldığını kaydetti.

“Cerrahi müdahaleleri kolaylaştırıyor”

Uzman Dr. Salih Hakan Nuraç, genel anestezi uygulamasının, bilinç kaybına yol açarak hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önlediğini belirterek, “Anestezi, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlıyor ve refleks aktiviteyi baskılayıp kasları gevşeterek cerrahi müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırıyor” dedi.

“Sektörün en önemli mesleklerinden biri”

Bu etkileri ile genel anestezinin amacının uygun cerrahi koşullar sağlamak olduğunu vurgulayan Dr. Nuraç, bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmenin de anestezi hekimlerinin görevi olduğunun altını çizdi. Anestezi uygulamasının tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından icra edildiğine dikkat çeken Nuraç, “Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını üstlenmek üzere eğitilmiş olan anestezi teknikeri de bu ekibin çok önemli bir parçası. Sağlık sektörünün en önemli mesleklerinden birini icra eden, ameliyathanelerin ve mavi kod ekibinin gizli kahramanları olan anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin, perde arkasında gibi görünmelerine rağmen hastanın yaşamsal fonksiyonlarının devamına ve cerrahi işlemin başarısına katkıları asla göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.

“Mesleki riskleri oldukça fazla”

Uzman Dr. Salih Hakan Nuraç açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Yataklı tedavi kurumlarının en kritik biriminde yani ameliyathanede görev yapan ve mesleki riskleri oldukça fazla olan bu çalışma arkadaşlarımız, anestezi hekiminin yetmediği noktada hasta ile baş başa kalmak ve kritik kararlar almak zorunda kalabiliyorlar. Cerrahi tedavinin başarısı, multidisipliner yaklaşımla, anestezi ve cerrahi ekiplerinin uyum ve işbirliği içinde çalışması ile mümkündür. Solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların izlenmesi, monitörizasyonu ve anında acil müdahalesi anestezinin kontrolü altındadır. Tüm emeği geçen çalışma arkadaşlarımın ‘13 Aralık Dünya Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri Günü'nü kutlarım.”