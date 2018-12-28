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Angelina Jolie politikaya girebileceğini ima etti

Angelina Jolie politikaya girebileceğini ima etti
Angelina Jolie politikaya girebileceğini ima etti

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, katıldığı bir programda ilerleyen zamanlarda politikaya atılabileceğini söyledi. Jolie, 20 yıl önce böyle bir teklife güleceğini söyleyerek şimdilerde politikaya sıcak baktığını ima etti.

Ünlü Hollywood oyuncusu Angelina Jolie, ABD politikalarının, sosyal medyanın, cinsel şiddetin ve küresel mülteci krizinin tartışıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Özel Elçiliği'ni üstlenen Jolie, ilerleyen zamanlarda politikaya atılabileceğini söyledi. Yapılan röportajda bir gün ABD Başkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusuna Jolie, "Bana 20 yıl önce sorsaydın, gülerdim. Her zaman ihtiyacım olan yere gideceğimi söylerim. Eğer politikaya uygunsam bilmiyorum. Hükümetlerle ve askerlerle çalışabiliyorum ve bu yüzden çok şey yapabileceğim ilginç bir yerde oturuyorum" şeklinde yanıt verdi. 

Öte yandan, başkanlık adaylığı için yarışan 30 ila 40 Demokrat listesinde olabileceği söylenen Jolie, teşekkür ederek olumsuz yanıt vermedi.  

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