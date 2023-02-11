Angelina Jolie'den depremzedelere destek çağrısı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyaca ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie'de sosyal medya hesabından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış yapılması çağrısında bulundu. Jolie, Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki kaybettiği kızının elini bırakmayan acılı babanın da fotoğrafını ve yardım kampanyası linkini eklediği paylaşımında, "Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da destek vermeyi düşünür, böylece hayat kurtaran çalışmalarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

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