İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi

Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi
Ani fren zincirleme kazaya sebep oldu 5 araç birbirine girdi

Bursa-İzmir karayolunda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, dün akşam 23.30 sıralarında Bursa-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir otomobil trafikte yol sulama aracını gördükten sonra ani fren yapınca arkasından gelen 5 otomobil birbirine çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Şans eseri ölen olmazken, kaza hafif yaralarla atlatıldı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralılar olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kazanın ardından, trafikte yoğunluk meydana geldi. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise araçlar otoparka çekildikten sonra yolu trafiğe açtı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı
Gökay Başdan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.