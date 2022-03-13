Aniden bastıran kar E-5'i beyaza bürüdü

İstanbul'da günlerdir etkili olan kar yağışı pazar sabahı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde ana arterlerin açık olduğu gözlenirken aniden bastıran kar yağışı sonrası E-5 karayolu tamamen beyaza büründü.

Kar yağışıyla adeta göz gözü görmezken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Metrobüs duraklarında vatandaşların da kar yağışı nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Beyaza bürünen E-5 karayolu havadan görüntülendi



Bu sabah da aniden bastıran kar yağışıyla E-5 karayolu Cevzilibağ mevkii kısa sürede beyaza büründü. Otomobiller trafikte güçlükle ilerlerken, E-5 karayolu dron ile görüntülendi.





Selim Bayraktar - Furkan Duman- Emre Baba

