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Aniden bastıran sağanak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

Aniden bastıran sağanak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı
Aniden bastıran sağanak Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de gün içerisinde etkili olan güneş ve sıcak hava, akşam saatlerinde yerini şiddetli rüzgarın ardından yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağışta önceden tedbir alan Eskişehirliler şemsiyelerinin altına girerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşalar ise kapalı alanlara, dükkan tentelerine ve ağaç altlarına sığındı. Yağmur bulutlarının yoğunlaştığı kentte yağış etkisini azaltsa da tekrar başlayabilme ihtimaline karşı vatandaşlar önlemlerini aldı.

İlerleyen günlerde yağış beklenmiyor

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre önümüzdeki 5 gün içerisinde Eskişehir kent merkezinde yağış beklenmiyor. Akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, sonraki günlerde yerini az bulutlu ve açık havaya bırakacak.

Abdullah Güçlü


 

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