Aniden bastıran sağanak yağış heyelan riskini arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, Karabük'te etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için sağa sola kaçışırken cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık bir saat boyunca etkili olan yağışın ardından kente 5 kilograma yakın yağış düştü.

Sağanak yağış nedeniyle dağ yamaçlarından Karabük-Yenice Karayolu'na akan sular sürücüleri tedirgin ederken heyelan riskini arttırdı.

Öte yandan Eskipazar ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem