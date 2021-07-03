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Aniden bastıran yağmur çocukları sürüklüyordu

Aniden bastıran yağmur çocukları sürüklüyordu
Aniden bastıran yağmur çocukları sürüklüyordu

Bursa'da aralıksız etkisini sürdüren yağmur yağışı, yollar dereye döndü. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen yağmur sularından sokakta oynayan 2 çocuk son anda kurtuldu.

Aniden bastıran yağmur çocukları sürüklüyordu - Tıkla İzle

Bursa'da sabah saatlerinden beri etkili olan yağmur yağışı, bölge bölge etkili olmaya devam ediyor. Merkez Yıldırım ilçesinde de etkili olan yağmur yağışı, yolları dereye çevirdi. Önüne attığı, çöp bidonları, dubalar ve çeşitli eşyaları sürükleyen yağmur suyundan 2 çocuk son anda kurtuldu. Dışarıda oyun oynarken, sıcak havada yağan yağmurda durmak isteyen çocuklar, biranda azgın suların arasında kaldı. Bir birine tutunan çocuklar bir evin yanındaki saçağa sığınmayı başardı.

Ana yollarında göle döndüğü Yıldırım ilçesinde, bazı evlerin bacalarından bile suların evin banyosuna akması korkuttu.

Abdullah Uğur - Ali Kamur
 

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