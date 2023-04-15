Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ateş Alioğlu, yönetimindeki 07 BCG 153 plakalı motosikletle seyir halindeyken bir anda havlayarak önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene bastı. Hemen frene basan sürücü Alioğlu'nun hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Arif Kaplan

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