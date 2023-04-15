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Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu

Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu
Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu

Antalya’da caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene basınca kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu - Tıkla İzle

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ateş Alioğlu, yönetimindeki 07 BCG 153 plakalı motosikletle seyir halindeyken bir anda havlayarak önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene bastı. Hemen frene basan sürücü Alioğlu'nun hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Arif Kaplan

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