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Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde annesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayınca otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle beraber kaldırımda yürüyen zihinsel engelli M.G. (7) aniden yola çıktı. Çocuğa, M.K. idaresindeki 52 BC 566 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

Ümit Güngör
 

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