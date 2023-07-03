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Anız yangını buğday tarlasına sıçradı çiftçinin emeği küle döndü

Anız yangını buğday tarlasına sıçradı çiftçinin emeği küle döndü
Anız yangını buğday tarlasına sıçradı çiftçinin emeği küle döndü

Edirne’de anız yangınının buğday tarlasına sıçramasıyla büyüyen alevler, buğday tarlasını ve araziyi küle çevirdi.

Anız yangını buğday tarlasına sıçradı çiftçinin emeği küle döndü - Tıkla İzle

Edirne-Kırklareli yolu üzerinde bulunan arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri de duman sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı Edirne-Kırklareli yolunu trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürdü. Buğday ekil 20 dekar lan ise itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Mesut Çınar

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