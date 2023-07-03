Anız yangını buğday tarlasına sıçradı: İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

Edirne-İstanbul yolu üzerinde bulunan arazide henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanında bulunan buğday tarlasına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri de duman sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı Edirne-İstanbul D-100 karayolunu trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürdü. 360 dönümlük tarlada daha biçilmemiş 30 dönüm Buğday ekili alan yanarken, yaklaşık 220 dönüm alanda ise biçilmiş samanlar küle döndü. Zararın yaklaşık 150 bin liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin ve köy halkının müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Mehmet Basmacı - Mesut Çınar



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