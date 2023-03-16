Ankara 15. İdare Mahkemesi Başpehlivan Cengiz Şimşek'in cezasında yürütmeyi durdurma kararı verdi

Doping kontrol adres bildirimlerini yapmadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti alan Başpehlivan Cengizhan Şimşek'e mahkemeden sevindirici haber geldi. Mahkeme, Şimşek'in itirazı üzerine yapılan inceleme sonucu yürütmenin durdurulması yönünde karar aldı. Tahkim Kurulu, 1 yıl hak mahrumiyeti alan 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar vermişti.

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